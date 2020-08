Újabb körforgalom épül Szentesen, elég fontos helyre

Újabb körforgalom épül Szentesen. Azt remélik, hogy a Vásárhelyi út megemelkedett járműforgalma mellett is könnyebb lesz az áthaladás.

Hamarosan egy újabb körforgalom segíti a szentesi közlekedést, a Vásárhelyi út – Béke utca – Báthori utca kereszteződésében már ki is jelölték a legújabb csomópont jövőbeni körvonalát. A városban ezzel együtt már több mint tíz körforgalom lesz, így a hír szinte „felrobbantotta” az internetet, a legnagyobb közösségi oldalon záporoztak a hozzászólások a témával kapcsolatban. Ugyan sokan szóvá tették, hogy Szentes már szinte a „körforgalmak városa” lett, ugyanakkor a több­­ség valóban szükségesnek érezte ennek a kereszteződésnek az átépítését.

A körforgalom megépítésétől azt remélik, hogy a Vásárhelyi út megemelkedett járműforgal­­ma mellett is könnyebb lesz az áthaladás és biztonságosabb a közlekedés. Mint Szabó Zoltán polgármester leszögezte, örül, hogy a többség pozitívan látja ennek a közlekedési változtatásnak a szükségességét.

A városvezető emellett arról is tájékoztatott, hogy egy másik körfogalom építése is be van tervezve az idei költségvetésbe, aminek azonban még nem kezdődik meg a kivitelezése.

Mint kiderült, a következő kör­­forgalom a Csongrádi út–Kiss Zsigmond utca–Lengyel utca kereszteződésében készül majd el, ezt a hírt szintén üdvözölték a szentesi közlekedők.