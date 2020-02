Újabb őzeket fogtak be a vásárhelyi temetőben – Fotó

Természetes élőhelyükre szállították a koszorúlegelőket.

A közelmúltban befogták az első két őzet, amelyek a vásárhelyi katolikus temetőben legelték a koszorúkat, a virágokat. Soós László, az Agrárminisztérium tájegységi fővadásza jelentette tegnap: újabb három őzet fogtak be búvóhelyük, a nádas közelében felállított etetőnél az ejtőhálós módszerrel (az őzekkel Veprik Róbert, a Szegedi Vadaspark igazgatója látható). Ezeket az állatokat is sérülésmentesen szállították vissza természetes élőhelyükre, és már csatlakoztak is az egyik csoporthoz.