Újabb sikereket ért el a Kéktói Ménes – Galéria

Kucsora Péter, a Kéktói Ménes Lovas SE vezetője szerint a karantén alatt sem állt meg náluk az élet, sőt, az addigiaknál is többet dolgoz­tak és készültek. Ez meg is látszott a teljesítményükön, már a korlátozás utáni első versenyeken is eredményesen szerepeltek.

Legutóbb Bacsa Rajmund Kiskunhalason országos minősítő versenyen, díjugratás 110 centiméter IFI versenyszámban az első helyet szerezte meg Figurás Tangó, míg a második helyet Linzer nevű lovával. Sőt, utóbbival 120 centiméteren hibátlan lovaglással a második helyen végzett. A fiatal sportoló Figurás Tangóval 2018 óta, Linzerrel viszont 2019 októberétől gyako­rol. A veszélyhelyzet alatti pi­henő időszakban is főként az edzésekre koncentrált. Nagyon örül az első helynek, hogy látszik a sok felkészülés eredménye. A 14 éves lovassal a Balatonról érkező edző is foglalkozott, hogy minél sikeresebben teljesítsen. A vírus miatt ugyan versenyekre nem járhatott, de folyamatosan kijárt a lovakhoz. A Kéktói Ménes versenyzői kö­­zül a simonpusztai díjlovas verseny Könnyű-közép osztályában Simkó Katalin a 3. helyen végzett. Mórahalmon az Aranypatkó csapatversenyt Knipf Ben­­degúz, Fejes Kata és Orosz Enikő, illetve Knipf Boldizsár nyerte meg. Kategóriájában sikeresen szerepelt még Kovács Márton, Fejes Kata és Orosz Enikő, illetve Gorjanácz Letícia is.