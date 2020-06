Újdonságok, fejlesztések az ópusztaszeri emlékparkban

Két hónapos kényszerszünet után május 19-én nyitotta meg kapuit a közönség előtt az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. Kiss Róbert Károly általános helyettes, igazgatási vezető szerint az embereknek még vissza kell szokniuk hozzájuk.

– A koronavírus-járvány miatti kényszerszünet után a jogszabályi változtatásoknak, rendeleteknek eleget téve május 19-én nyitottunk újra – mondta lapunknak Kiss Róbert Károly, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark általános helyettese, igazgatási vezetője.

A zárt kiállítótereket, például, a Feszty-körkép helyét és a 3D-s mozifilmvetítőt még nem nyitották meg a közönség előtt. Abban bíznak, hogy az előzetes hírek szerint ez június 20-a környékén, a szigorítások további enyhítésével, feloldásával megtörténhet, és mindenhová bemehetnek az érdeklődők. Jelenleg még csökkentett üzemmódban fogadják a vendégeket.

– Az idei látogatottságon érezhető, hogy még nem csengett le teljesen a járvány, óvatosak az emberek, valamint a napokban tapasztalható esős időjárás sem kedvezett a szabadtéri látványosságoknak. Tavaly lényegesen jobb mutatókat, számokat produkáltunk – közölte az általános helyettes. A skanzennél azonban tegnap már eltávolították azt a szalagot, ami miatt eddig csak bekukucskálhattunk oda, az épületekbe most már be is térhetünk.

A kényszerszünet alatt is dolgoztak, beruházásokat készítettek elő az emlékpark munkatársai. Július végére elkészülhet az eddig hiányzó játszótér, egy úgynevezett erdei tornapályával kombinálva. A kerékpáros turizmus növekedésére is számítanak – épül a Sándorfalva és Ópusztaszer közötti bicikliút –, ezért kerékpártárolókat és csomagmegőrzőket alakítanak ki. Ez a projekt szintén nyár közepére valósulhat meg.

Telefonos applikációt is fejlesztettek, amelynek segítségével játékos formában ismerhetik meg a látogatók a parkot a jövőben. A háromnyelvű útikönyvként is használható alkalmazás ­pluszinformációkkal is szolgál a kíváncsiaknak. Az újdonságnak számító vasút­történeti kiállítás, a korabeli Szeged környéki gazdasági kisvasutak históriája már megtekinthető – sorolta Kiss Róbert Károly.

– Gyerekkorunkban már többször jártunk itt, de már nem mindegyik kirándulásra emlékszünk, most főként a skanzent szeretnénk megnézni – mondták egymástól átvéve a szót a Kecskemétről érkezett csapat tagjai, Becser Tibor, Zsarkó Lilla, Lengyel Imre, Becser Zsuzsa és a legfiatalabb, Rozsnyói Hédi. Külön kiemelték: pozitívum, hogy kutyát is beengednek az emlékparkba, aminek legjobban a 4 hónapos eb, Maxi örült.

– Szép, kellemes a környezet, szeretünk túrázni, jól érezzük itt magunkat – tette hozzá Zsuzsa.