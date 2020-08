Újra dolgoznának a közmunkások Makón

Makón is vannak olyan közmunkások, akiknek a járványveszélyt kísérő válság idején járt le a szerződésük, és azóta sem tudtak elhelyezkedni – derült ki, amikor közülük hárman jelentkeztek lapunknál. A városházán azt mondták, ha a központi ígéreteknek megfelelően nő a létszámkeret, megkeresik őket.

– Decemberben még azt mondták, mindenkit foglalkoztatni fognak az új évben is, aztán februárban nem hosszabbították meg a szerződésem – panaszolta a makói Varga Zsoltné. Közmunkásként dolgozott a közterületek kertészeti munkáit végző csapatban – máshoz nem ért, de egészségügyi okokból egyébként sem tud más munkát vállalni.

– Négy gyerekről kell gondoskodnom, lényegében egyedül. Amíg volt közmunka, havi 80 ezret kaptam kézhez, most nincs jövedelmem – sorolta.

Két volt kolléganőjével, Mol­nárné Palócz Ibolyával és Dobai Zsuzsannával is szót váltottunk. Ők is hasonló helyzetben vannak – sorsuk rosszra fordulásáért egykori munkavezetőjükre neheztelnek. Elmondásuk szerint voltak a városházán, kértek segítséget Farkas Éva Erzsébet polgármestertől, de nem jártak sikerrel. Azt szeretnék, ha visszakerülhetnének a kertészethez. Máshoz nem értenek, és másutt nem is találnak munkát.

– Azért nem tudott újra szerződést kötni a város velük, s nem csak velük, mert az idei évre engedélyezett közmunkás-­létszámkeret 139 fő, szemben a tavalyi 172 fővel – tájékoztatta lapunkat a városháza. A hivatalban emlékeztettek rá: a kormány a gazdaságvédelmi akcióterv keretében annyi munkahelyet hoz létre, amennyi a koronavírus miatt megszűnik, és mindenki számára, aki igényli, a közfoglalkoztatás keretében munkalehetőséget biztosít.

– Mindhárom hölgynek elmondtuk, hogy nagyon sajnáljuk a helyzetet, de egyelőre sajnos nincs lehetőségünk a közmunkaprogramban újra foglalkoztatni őket. Amint bővebb információ áll rendelkezésünkre, és a létszámkeret nő, mindenképpen meg fogjuk keresni őket – ígérték a városházán.