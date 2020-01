Újra égnek a lámpák a Brusznyain

Még decemberben írtuk meg, hogy sötétben botorkálnak a Brusznyai sétány lakói: a sor elején lévő bérházak között épp a legsötétebb helyen, a társasház alatt átvezető átjárónál nem működött egy lámpatest, egy másikból pedig szabadon lógtak a vezetékek.

Az egyik ház közös képviselője, Szarvas Mártonné többször fordult a szolgáltatóhoz, a körzet képviselője, Móra József is utánajárt az ügynek, hónapokig mégsem történt előrelépés. Cikkünk megjelenése után azonban örömteli fordulat állt be: kint jártak a helyszínen a Nemzeti Közművek szakemberei, és megjavították a nem működő lámpát, valamint pótolták a hiányzó szerelvényajtót.

– Én éppen nem voltam itthon, amikor szereltek, a többi lakó mesélte, hogy megjavították a lámpát. Azért megvártam az estét, úgy voltam vele, hogy már csak akkor hiszem el, ha látom, de tényleg világított, azóta is működik. Balesetveszélyes volt a sötétben az átjáró, lejtett a járda, toldozva is volt, ezért nagyon örülünk, hogy világít a lámpa. A lógó vezetékeket is elfedték, van rajta kisajtó, azt körbedrótozták – mesélte Szarvas Mártonné.

– Hosszadalmas folyamat volt, de a lakók is örülnek, hogy vége, nem kell többet zseblámpázniuk. Bízunk benne, hogy hosszú távon is működik majd – mondta el a közös képviselő.