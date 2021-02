Újra égnek a lámpák a Csanád vezér téren

Befejeződött a makói Csanád vezér tér közvilágítási rendszerének felújítása. A problémára, miszerint esténként gyakran marad sötét a környék, lapunkon keresztül hívta fel a figyelmet a körzet önkormányzati képviselője – és ahogy megjelent a cikk, másnap elkezdődött a munka.

– Éjszakára gyakran marad sötétben a makói belváros egyik fontos tere, a Csanád vezér tér – panaszolták helybeli lakók, illetve arra járók a körzet önkormányzati képviselőjének, Kovács Sándornak még a hónap elején.

A városatya pedig lapunkon keresztül a nyilvánossághoz fordult, kérve a szolgáltatót: mielőbb végezze el a szükséges javítást.

A problémát az okozta, hogy az ottani közterületi lámpák közül sok nem világított – egy sorban egymás mellett több is rossz, a tér mindkét oldalán. A helyzet különösen azért volt veszélyes, mert az érintett területen három gyalogos-átkelőhely is van, melyek így megvilágítatlanul maradnak, miközben korán sötétedik. Emlékeztetett a képviselő arra is, hogy az Erdei János Városi Sportcsarnoknál lévő zebrán, ugyancsak sötétedés után néhány évvel ezelőtt halálos baleset történt – elgázoltak egy átkelő asszonyt.

Zsámboki Zsolt, a városháza műszaki csoportvezetője lapunknak akkor azt mondta, azért nem működik a közvilágítás, mert a föld alatti kábelek több helyen elszakadtak, és nedves időben gyakran keletkezik zárlat. Ilyenkor az áramszolgáltató munkatársai mindig visszakapcsolják a rendszert, de ez csak átmeneti megoldást jelent.

A szakember hozzátette, a végleges megoldást a terület felásása, illetve a kábelek kicserélése jelenti.

És mint tapasztaltuk, pontosan ez történt, méghozzá egy nappal azt követően, hogy cikkünk megjelent – hogy ez véletlen egybeesés-e, nem derült ki. Arról ugyan az illetékesektől nem kaptunk tájékoztatást, hogy pontosan milyen munkákat végeztek el, de az most is látható, hogy a felásott földet mindenütt visszatöltötték, a feltört járdát is újrabetonozták.

Kovács Sándor pedig már kapott is elismerő lakossági telefonhívást.

– Ez a munkát elvégzőknek jár, akiknek köszönöm a gyors fellépést – mondta.