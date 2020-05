Újra fogad ügyfeleket a megyei iparkamara

Két hónapos szünet után ismét lehet személyesen is ügyet intézni a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara helyi irodájában.

Szükség is van a tanácsadás­­ra, néhány szolgáltató és az élelmiszer-kiskereskedelem kivételével szinte minden vállalkozást megviselt az elmúlt időszak.

Rosszul időzített, aki tavasszal a nemzeti ünnep utánra időzítette az ügyintézést: a járványügyi korlátozások miatt március 16-án, hétfőn már nem nyitottak ki a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara irodái a megyében. Az elmúlt két hónapban csak kiemelt esetekben volt lehetőség személyes ügyintézésre, mától azonban mindenki számára elérhetőek lesznek a helyi ügyfélszolgálatok.

Valószínűleg kelleni is fog a segítség, hiszen megyeszerte több mint hatszáz vállalkozás szüneteltette a tevékenységét. A gazdasági élet helyi szereplői közül is sokan kényszerültek átmenetileg felfüggeszteni vállalkozásaikat, közölte a me­­­gyei kamara szentesi szervezete. A talpra állásban az ipar­­kamara is próbál segíteni, többek között a helyi ügyfélszolgálati iroda újranyitásával is. Hétfőtől a Széchenyi-kártya program újdonságairól is személyesen kaphatnak tájékoztatást az érdeklődők, amik kifejezetten a koronavírus-járvány kedvezőtlen gazdasági hatásainak kivédésében és az ennek kapcsán felmerülő fi­­nanszírozási igények kezelésében segítenek.