Újra kátyús a makói Vasút sor burkolata

A nagyjából 700 méter hosszúságú út aljzata tört beton, a felülete pedig mart, zúzott, tömörített aszfalt. Állapota azért fontos, mert ez az ötutcányi, mintegy 200 ember által lakott Lesi városrész főútja: ez köti össze a kisebb utcákat, és ezen keresztül lehet a belváros felé kimenni. Az itt élők két évtizedig vártak ennek burkolására. Ez végül 2015-ben sikerült, de a felület már néhány hónap múltán tele volt kátyúval. Azóta ezt minden évben meg kellett ismételni – legutóbb tavaly, amikor meg is hosszabbították 91 méterrel.

