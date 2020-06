Újra lehet jegyet vásárolni a trolikon és a villamosokon

Továbbra is kedvező járvány­ügyi helyzet van Magyarorszá­gon – mondta az országos tiszti főorvos az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília tegnap elmondta azt is, hogy jelenleg az országban 1183 aktív fertőzött van, közülük 13 Csongrád-Csanád megyében.

A járványhelyzet enyhülése miatt visszaáll a korábbi rend a szegedi tömegközlekedésben. A Szegedi Közlekedési Kft. azt közölte, hogy hétfőtől a villamos- és trolibuszjáratokra újra csak az első ajtón lehet felszállni, megint lehet készpénzért jegyet venni a sofőröktől, és jelezni is kell, ha valaki le szeretne szállni valamelyik megállóban, mert már nem nyitják ki automatikusan az összes ajtót. A járatokon azonban továbbra is kötelező a maszk viselése.

Szintén a helyzet javulása mi­­att, az önkormányzatokkal történt egyeztetés után a vírushelyzet miatt eddig felfüggesztett lakossági fogadónapokat újraindítja a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Tiszaszigeten minden hónap el­­ső keddjén, Zákányszéken minden hónap első szerdáján, Csengelén minden hónap második szerdáján, Szatymazon pe­­dig minden hónap harmadik szerdáján várják az ügyfeleket.

Hódmezővásárhelyen legutóbb szerdán ült össze az operatív stáb. Úgy döntöttek, hogy a piac hivatalos nyitvatartási idejében a vásártér területén továbbra is kötelező a maszk viselése. A 65 felettiek még mindig csak bizonyos idősávokban vásárolhatnak. A 1,5-2 méteres védőtávolságot is be kell tartani. A piacra kedden és csütörtökön egy kapun, a Szent István tér felől, pénteken, szombaton és vasárnap két kapun, a Szent István tér felőli kiskapun és a csarnok felőli nagykapun lehet bemenni. Utóbbin autóval is be lehet hajtani. A 65 évesekre vonatkozó korlátozások egyébként nemcsak a piacokon, hanem az élelmiszer­üzletekben, patikákban és drogériákban is megmaradtak, ahogyan a kötelező maszkviselés is, az összes üzletben.