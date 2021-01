Újra lesz Makón máltai harang

Újra felállítanák eredeti helyéhez közel, a Szent János téren a makói máltaisok azt a haranglábat, ami 1996-ban került oda – most a helyi múzeumban van. Erre az eredeti felállítás 25. évfordulója kínál alkalmat ebben az évben.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Makón még mindig sokan em­lékeznek arra, hogy a Szent János téren, ahol egykor park és játszótér volt, valaha állt egy fából faragott harangláb.

Erdélyi alkotás

Miholcsa József erdélyi szobrászművész, a régi makói mű­­­vésztelep egyik visszatérő vendége készítette, és 1996 szeptemberében a Millennium, Szent Gellért püspök, valamint a téren egykoron álló, de azóta lebontott kiskápolna emlékére emelték a Máltai Szeretetszolgálat makói csoportjának kezdeményezésére, Kozma Imre atya szentelte fel.

Közadakozásból készült a harangláb, helyi vállalkozók adták össze rá a pénzt, illetve a megalkotásához szükséges faanyagot.

Teljesen tönkrement

Az alkotás nem sokáig maradt a helyén: egy térrendezés alkalmával, amikor a fürdőt először bővítették, a helyi múzeumba került. Azóta is ott raktározzák. Már akkor is igen rossz állapotban volt, amikor odavitték, s mint meggyőződtünk róla, mostanra szinte teljesen tönkrement.

Kómár Mátyás, a karitatív szervezet makói csoportjának vezetője úgy gondolja, gyakorlatilag újra kellene alkotni. Ennek érdekében már fel is vették a kapcsolatot Miholcsa Józseffel, aki örömmel mondott igent a felkérésre – a járványveszély elmúltával munkához is lát majd.

Kómár azt is hozzátette, az újbóli felállításra ugyanúgy közadakozásból szeretnék előteremteni a pénzt, mint annak idején, a várostól csak jóváhagyást kérnek az ötlethez.

A helyét keresik

Az újraállítást idén, az eredeti megszentelésének 25. évfordulóján szeretnék megejteni, egyúttal a makói máltais csoport 30. születésnapját is szeretnék köszönteni. Hogy hová kerüljön, arról még nem született döntés. Az eredeti helyen most parkoló van, oda tervezik az új szállodát, úgyhogy nem valószínű, hogy elfér. Szóba került viszont a szakmunkásképző iskola egykori kollégiu­­ma előtti kis park, illetve az ottani körforgalmi csomópont, annak közepén is állhatna.