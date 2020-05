Újra megnyitott a hódmezővásárhelyi Árkádos Kézműves Piac

A helyi kistermelők ismét kivonulhattak a vásárhelyi Tájház előtt megrendezett Árkádos Kézműves Piacra.

Az április 10-én felfüggesztett kirakodóvásár tegnap ismét megnyithatott, a korlátozó intézkedések betartása mellett. Az árusok nemcsak viselték, sokan hagyományos termékeik mellett kínálták is a szövetből készített szájmaszkokat. A vásárlók szabálykövetésére a közterület-felügyelet munkatársa figyelt.

Minden korábbinál nagyobb márciusi forgalomról számoltak be a május 8-án újra megnyitott vásárhelyi Árkádos Kézműves Piac árusai, termelői.

Karácsonyi forgalom márciusban

A koronavírus terjedésének el­ső hírére meglévő vásárlóik készletfelhalmozása meglepte ugyan őket, de szerencsére gyorsan alkalmazkodtak a kényszerű helyzethez. A rendeléseket volt, aki rögtön házhoz szállítással teljesítette, mások a korlátozások ellenére is megmaradt városi piacokon, esetleg háznál árulták tovább termékeiket. Az Árpád utcai Tájház előtti kirakodóvásár vezetője, Németh Attila méhész is megerősítette, hogy az első tavaszi hónapban valóban megrohanták őket. A decemberi forgalom­hoz hasonlót tapasztaltak azokban a napokban. Ha­­zai termelőként készleteik – a vírushelyzet miatti szigorítások alatt – sem fogytak ki.

A világhálóra szorult a kereskedelem

Az orosházi házi szappanokat készítő Németh Csilla szintén a márciusi extra forgalmat emlegette, illetve, hogy amilyen gyorsan csak lehetett, átálltak az online vásárlásokra, a házhoz szállításra. Az április sajnos keserűbbre sikerült, nem csak az Árkádos piacot kellett nélkülözniük. A vásár április 10-én maradt el először, és csak most, egy hónapos szünet után, május 8-án nyithatott meg újra.

Kézműves szájmaszk

Németh Attila kérdésünkre azt is elmondta, amennyiben a járványügyi szabályok nem változnak, az önkormányzat jóváhagyja a hagyományos ter­­melői piac megrendezését. A minden második pénteken 14 és 18 óra között tartott kirakodóvásáron főként mézet, tejtermékeket, sajtolt olajokat, füstölt húsokat, hentesárut és házi szappant kínálnak az árusok. Az újranyitás első vásárán palántákat, házi túrós lepényt, horgolt termékeket, kézzel ké­szített ékszereket is lehetett kapni. A profiljukba sokan be­­illesztették a szájmaszkokat is, szinte minden pultnál más szabású, különböző típusú, főként textilből készített darabokat vásárolhatott az, aki kényelmesebbre akarta cserélni meglévő védőeszközét.