Újranyitottak a fürdők

Az úszni vágyókat Szentesen és Makón is várják, ám a fürdők első tapasztalatai vegyesek, a bérletesek tértek vissza. Azt remélik az üzemeltetők, hogy a pünkösdi hétvégétől felélénkül a forgalom.

– Nagyon vártam már, hogy ismét nyitva legyen a Hagymatikum. Szeretek úszni, elsősorban a sportmedencét használom – mondta a makói fürdő egyik vendége, Ferenczi Dávid tegnap délelőtt a nyitott sportmedencénél, az egyik hossz végén. Hozzátette, elégedett azzal, hogy mindenki vigyáz a higiéniára és mindent kényelmesen lehet használni.

Mint korábban megírtuk, a makói Hagymatikum fürdő hétfőn – hosszú szünet után – megnyitott. Ahogyan ígérték, a termál kivételével a szabadtéri medencék fogadják a vendégeket: az élmény-, a sport- a gyerek – és a csúszdás medence; a csúszda azonban csak hét végén üzemel. Mint láttuk, vannak úszómesterek is, vendégek azonban egyelőre kevesen. Ez persze nem csoda: az emberek egyelőre nyilván óvatosak, ráadásul még az az igazi nyári meleg is hiányzik. Az mindenesetre látszott, hogy a személyzet nagyon alaposan felkészült a régen várt nyitásra, hiszen minden tökéletesen tiszta volt.

Lajtosné Papp Noémi, a fürdő divízióvezetője azt mondta, a vendégeik közül elsősorban a bérletesek jöttek vissza. A legtöbben úszni akarnak, de azért az élménymedence is népszerű volt – igaz, az élményfunkciók közül csak a felszín alattiak működnek. Egyelőre csak a makóiak és a környékbeliek jöhetnek, a kedvezményes jegy 500, a teljes árú 1000 forintba kerül, és a Szent János téri bejáraton lehet belépni, ott működik a kassza is.

– Itt és a fürdő más pontjain is helyeztünk ki automata kézfertőtlenítőket, amelyeket használni kell. A pénztárnál, illetve a zárt térben maszkot is viselni kell, a kinti területen és a medencékben azonban természetesen nem – ismertette a szabályokat a divízióvezető. A vendégeknek a másfél méteres távolságot is tartaniuk kell egymástól, ha nem élnek egy háztartásban. Egyébként viszont úgy fürdőzhetnek, úszhatnak, mint máskor.

A szentesi Sport- és Üdülőközpont két hete nyitott újra, eleinte egy, most két medencével várják a vendégeket, a harmadik, a kinti ötven méteres medencét a hétvégére próbálják megnyitni.

A fürdőzők egyelőre még nem „találtak vissza” az uszodába, a valódi szezonkezdést júniusra várják.

– A bérleteseink jönnek, egyéb vendégeink még csak elszórtan vannak, a múlt heti rossz időjárás sem nekünk kedvezett. A melegvizes medencékre lenne igény, de a brüg felújítás előtt áll, a kismedencék pedig a korlátozások miatt nem nyitjuk meg – beszélt a forgalomról Kerekes Valéria, a Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője. Hozzátette, hiába mondják azt, hogy május elsejétől szezon van szinte mindenütt, igazából még nincs így.

– Bízunk benne, hogy pünkösd után megváltozik a helyzet – tájékoztatott az ügyvezető.