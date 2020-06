Újra tarthatnak hagyatéki eljárásokat

Újra kitűzhetnek hagyatéki tárgyalásokat a közjegyzők a veszélyhelyzet megszűnése után, így sok ezer olyan eljárás zárulhat le a következő hónapokban, amelyekre a különleges jogrendben nem kerülhetett sor.

Hatályukat vesztették azok a jogszabályok, amelyek alapján a legtöbb ügyben tárgyalás tartása nélkül átadható volt a hagyaték, ennek a lehetősége ismét a különleges jogrend előtti lehetőségekre szűkül. A veszélyhelyzet idején elkezdett, de még le nem zárult ügyekre is már a korábbi jogszabályokat kell alkalmazni. Ugyanakkor ha a hagyatékot a veszélyhelyzet megszűnése előtt a közjegyző átadta a veszélyhelyzeti szabályok szerint, de a jogerő megállapítására csak a veszélyhelyzet megszűnését követően kerül sor, a veszélyhelyzet megszűnése nem érinti a meghozott ha­­gyatékátadó végzés jogerőre emelkedését.

A veszélyhelyzetben a közjegyzői eljárásokra is speciális szabályokat kellett alkalmazni, csak a legszükségesebb esetben lehetett személyesen ügyet intézni, a jogalkotó ezzel is csökkenteni kívánta a vírus terjedésének kockázatát. Most már újra lehet személyesen ügyet intézni valamennyi közjegyzői eljárásban, de aki nem szeretne személyesen megjelenni a hagyatéki tárgyaláson, továbbra is küldhet maga helyett meghatalmazottat.