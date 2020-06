Újra van könyvtár és múzeum Makón

Mostantól minden szolgáltatásuk működik, a jövő hónaptól pedig kiállításokat, rendezvényeket is fognak tartani.

Hiányzott a makói könyvtár az olvasóknak – ezt a következtetést lehet levonni az utóbbi időszak látogatottsági adataiból. Szikszai Zsuzsanna igazgató azt mondta, már az újranyitás előtti két hétben, amikor az épületen kívüli kölcsönzéssel próbálkoztak, akkor is várakozáson felüli volt a forgalom: a körülményes kölcsönzés ellenére közel ezren jöttek és ezerkétszáz kötetet hoztak-vittek. Most pedig, hogy kedden kinyitottak, már az első nap 242-en voltak, a második nappal együtt 390-en, azaz az átlagos forgalomnál jóval többen.

– Voltak, akikkel vitatkozni is kellett, mert nem értették, hogy egy országos rendelkezés miatt nem engedhetjük be az embereket az épületbe – idézte fel az igazgató. Mostantól minden szolgáltatásuk működik, a jövő hónaptól pedig kiállításokat, rendezvényeket is fognak tartani.

Makón a könyvtárral egy intézményként működik a múzeum – egyébként mindkettő József Attila nevét viseli. Utóbbiról megtudtuk, teljeskörűen pénteken nyit meg. Készülnek a múzeumok éjszakájára is, de a jövő héten csak a megszokottnál szerényebb program, éjszakai tárlatlátogatás várja majd az érdeklődőket.