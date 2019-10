Újraélesztést tanulhatunk – nyílt nap a vásárhelyi mentőknél

Ma, szerdán nyílt napon 20 óráig várják az érdeklődőket a vásárhelyi mentőállomásra.

Ma, szerdán nyílt napon 20 óráig várják az érdeklődőket a vásárhelyi mentőállomásra, ahol elsajátíthatják a felnőtt és gyermek újraélesztés fogásait és élethű gyakorlóbabán próbálhatják ki a tanultakat. A mentőautók és felszerelésük is megtekinthető, az életmentő eszközökkel bemutatókat is tartanak. A mentők szolgálatban lesznek a rendezvény alatt is, így a résztvevők valószínűleg élő kivonulásokat is láthatnak majd.

Ha már egészségügy: ezen a napon, október 16-án 15-től 17 óráig véradókat is várnak a Németh László Gimnáziumba, másnap pedig a kórház vérellátó osztályán lehet várt adni 7.30-tól 10 óráig.