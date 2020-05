Újraindultak az Egészségfejlesztési Iroda programjai

A kijárási korlátozások miatt fel kellett függeszteniük a tevékenységüket, az elkészült tervek májusig várták a fiókban, hogy újra elővegyék őket.

Az iroda munkatársai által szervezett programok, melyek a különböző mozgásformákon túl az egészséges életmódhoz is ötleteket, tanácsokat adnak, nemrég újra elindultak, tudtuk meg Czakó-Kádár Viktóriától. Mint a Szentesi Egészségfejlesztési Iroda vezetője elmondta, ismét elérhető az étrendi tanácsadás, az érdeklődők személyesen is találkozhatnak a dietetikussal, emellett telefonon és interneten keresztül is kaphatnak tanácsokat. A mozgásos csoportok közül az idősebb korosztálynak szóló jóga helyett most inkább a kismamákat várják, valamint működik a testsúlykontroll-csoport, ez egy-két hónapos, étrenddel és mozgással egybekötött program. A szabadban végezhető program is várja az érdeklődőket a nordic walking sétaklubban, és ha kinyit a gyógyfürdő, akkor vízi és szárazföldi gyógytornára is lesz lehetőség. Az EFI az egészségügyi dolgozókra is gondol, nekik jóga- és aerobikórákat biztosítanak.