Újranyitottak a kamarai ügyfélszolgálati irodák

Újranyitottak a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara koronavírus-járvány miatt március közepén bezárt irodái.

A gazdasági önkormányzat szegedi, hódmezővásárhelyi, makói és szentesi ügyfélszolgálatainál több ügymenetben már – a higiénés előírások betartása mellett – személyesen is lehet ügyeket intézni. Vannak azonban még olyan területek, amelyeken csak előzetes telefonos bejelentkezés után várják az ügyfeleket. Jó hír, hogy az évente fizetendő kamarai hozzájárulás már a kamara honlapján, keresztül, bankkártyával is befizethető. – tudtuk meg a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara közleményéből.

Az ügyfélszolgálatokon a belépéskor kötelező a kézfertőtlenítő és a szájmaszk használata. Emellett az ügyintézők és az ügyfelek közé leheletvédő plexifalakat is építettek, ezzel is minimalizálva az esetleges fertőzésátadás kockázatát. A kijárási korlátozás feloldását követően Szegeden, a Párizsi körúton hétfőn, kedden és csütörtökön 9 és 12 óra között, míg szerdán 13 és 16 óra között tart nyitva a kamara. Hódmezővásárhelyen, a Lánc utcán, valamint Szentesen a Budai Nagy Antal utcán hétfőn és pénteken 9 és 12 óra között, szerdán pedig 13 és 15 óra között intézhetők a kamarai ügyek. Makón, a Deák Ferenc utcán hétfőn és szerdán 13 és 15 óra között várják a vállalkozásokat. A csongrádi iroda várhatóan júniustól nyithatja meg kapuit.

Kamarai hozzájárulás befizetés már online is

A kamarai ügyfélszolgálatokon rendszerint a kamarai hozzájárulás befizetése miatt van a legnagyobb forgalom. A hozzájárulás befizetésének jogszabályban leírt határideje idén is március 31. volt, mely a koronavírus-járvány alatt sem változott. Ugyanakkor gazdasági önkormányzatunk a jogszabályban előírt behajtási tevékenységet a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel az annak megszűnését követő 30. napig felfüggeszti.

A személyes ügyfélszolgálatok nyitásával ismét lehetőség van ügyfélszolgálatainkon történő pénztári befizetéssel teljesíteni a kamarai hozzájárulási kötelezettséget. A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ugyanakkor továbbra is azt javasolja, hogy a vállalkozók telefonon, vagy elektronikus úton keressék kollégáikat. A személyes kontaktusok számának csökkentésének elősegítésére a kamara honlapján, a https://csmkik.hu/oldalak/kamarai-hozzajarulas már elindult az online, kártyás fizetési lehetőség is, melyen keresztül minden megyei vállalkozás be tudja fizetni az 5000 forintos összeget.

Előzetes bejelentkezés után intézhető ügyek

Több olyan ügykör is van, amelyben még mindig csak előzetes telefonos bejelentkezés után van lehetőség ügyintézésre. Ezek közé tartozik a Széchenyi Kártya Program hitelkonstrukcióinak igénylése, az okmányhitelesítés, a Kamarai Pénzügyi Alapok támogatási program, az építőipari kivitelező vállalkozók nyilvántartásba vétele.

Békéltetés

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett, alternatív fogyasztói vitarendezési fórum, a Csongrád Megyei Békéltető Testület is fogad már panaszosokat. Horváth Károly, a testület elnöke közölte, hogy az eddigi elektronikus ügyintézés után előzetes telefonos bejelentkezést követően jöhetnek be személyesen ügyfeleik az ügyfélszolgálatra.

Ügyfélszolgálatok nyitva tartása

Szegedi iroda: H, K, CS: 9.00-12.00; SZ: 13.00-16.00

Hódmezővásárhelyi képviseleti iroda: H, P: 9.00-12.00; SZ: 13.00-15.00

Szentesi képviseleti iroda: H, P: 9.00-12.00; SZ: 13.00-15.00

Makói képviseleti iroda: H, SZ: 13.00-15.00

Csongrádi képviseleti iroda: várható nyitás júniustól

Előzetes egyeztetéshez szükséges elérhetőségek

Széchenyi Kártya Program: 62/554-264, [email protected]

Okmányhitelesítés: 62/554-250, [email protected]

Kamarai Pénzügyi Alapok: 62/554-250/121-es mellék, [email protected]

Kivitelező vállalkozók nyilvántartásba vétele: 62/554-250, [email protected]

Békéltető Testület: 62/554-250/118-as mellék, [email protected]

Egyéb ügyekben a kamara munkatársai munkanapokon 9:00-15:00 óra között a 62/554-250-es telefonszámon, valamint az [email protected] e-mail címen érhetők el.