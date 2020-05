Újvároson megújul a református óvoda és a bölcsőd

Újvároson hamarosan az eddiginél is több gyereket tud fogadni a helyi református óvoda, illetve bölcsőde: előbbit közel 450 millió forintból korszerűsítik, bővítik, ezt követően pedig 270 milliót költenek a bölcsődére. Szükség van ezekre a beruházásokra, mert a városrészben örömteli módon egyre nagyobb a születésszám.

Halad az újvárosi Szikszai György Református Általános Iskola és Óvoda óvodai részének felújítása, bővítése – láthattuk tegnap, amikor bemutatták, hogy halad az építkezés. A beruházásra a fenntartó egyházközség 400 millió forintot nyert – ezt először tavaly januárban jelentette be Kotormán István lelkész-igazgató és Farkas Éva Erzsébet polgármester. Azóta további 50 milliós ön­­részt kellett az összeghez hozzátenni, mert az építőipari árak drágulnak. Az óvodások az építkezés idejére átmeneti helyre, a bölcsőde épületegyüttesébe költöztek.

– A felújítás után lesz itt korszerű tálalókonyha, fejlesztőszoba, tornaszoba, szertárak, sőt sószoba is – mondta az 5 csoportban 115 gyereket gondozó intézmény vezetője, Bertus-Barcza Csabáné. A Bauszer Kft. által indított építkezés várhatóan egy éven át fog tartani, ezt követően pedig a szomszédos bölcsődét fogják 270 millió­ból bővíteni, modernizálni. A 2 csoportos, 45 gyereket fogadó bölcsőde meglévő épületében kiszolgálóhelyiségeket alakítanak ki, mellé pedig két csoportszobát is magában foglaló új épület kerül, és felújítják a játszóudvart is.

Farkas Éva Erzsébet polgármester a beruházás kapcsán emlékeztetett: az elmúlt 6 évben több milliárd forint értékű, az oktatási intézmények felújítását célzó támogatás érkezett Makóra. Az állam, illetve az iskolák, óvodák fenntartói mellett az önkormányzat is jelentős összeget fordított erre a célra eddig, és fog ezt követően is – ezt követően fel is sorolta, hogy szinte nincs a városban olyan intézmény, ahová ne jutott volna fejlesztés.

Kotormán István hangsúlyoz­­ta: a magyar kormány családpolitikájának köszönhető, hogy egyre több a gyerek, és ezért van szükség ezekre a beruházásokra. Megjegyezte, korábban évente Újvároson nagyjából húsz keresztelő volt évente, mostanában ezek száma a harmincat is meghaladja. A városrész önkormányzati képviselője, Mágori András úgy fogalmazott: Nekünk minden korosztály fontos. Amíg mások a szájukat jártatják, mi építjük Makót.