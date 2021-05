Unaloműzésből kertészkednek

A szabadidejük és a zsebpénzük jelentős részét is egy kertre fordítja két nyolcadikos Algyőn. Második éve termesztenek zöldséget és gyümölcsöt, szerintük ez unaloműzésre is kiváló.

Retek, zöldborsó, paprika, paradicsom, saláta, répa, krumpli, háromféle hagyma és sárgadinnye – ez mind-mind abban az algyői kiskertben terem, amelyet két nyolcadikos fiatal gondoz tavaly óta. Zakar Zsolt és Varga Zoltán a régi Fehér-iskola udvarában kialakított kertben gazdálkodik, egy közös barátjuk ötlete volt mindez, tavaly vele kezdett dolgozni Zsolt, de a fiú úgy döntött, idén már nem szeretne termeszteni, így Zoltán úgy gondolta, ő átveszi a helyét.

Lapunknak a két fiatal elmondta, az önkormányzat engedélyével kertészkednek ezen a területen, tavaly még csak néhány sorban neveltek retket, hagymát és paradicsomot, akkor még komoly kihívás volt nekik, hogy megszabadítsák a gaztól a területet. Éveken keresztül ugyanis gazdátlan volt a kert, így a szülők is besegítettek a fiúknak gyomirtással, szántással és rotálással. Megjegyezték, a gaz mellett a Tisza közelsége miatt a szúnyog is nagy ellenségük volt, este hét után már nem igazán tudtak dolgozni, ezért azt remélik, hogy idén kevesebb lesz a vérszívókból.

Érdekesség, hogy egyik diák szülei sem foglalkoznak kertészkedéssel, mindezt önmaguktól végzik, de persze a felnőttek támogatják őket, és örülnek annak, hogy gyermekeik a szabadidejük jelentős részét nem a számítógép előtt töltik.

Azt is elárulták lapunknak a fiúk, hogy nemcsak a szabadidejüket, hanem a zsebpénzüket is a kertre fordítják, az ott megtermesztett zöldségekből és gyümölcsökből pedig mindkét családnak jut majd. Ha jó lesz a termés, akkor azt tervezik, hogy a helyi piacon is árusítják majd.

Zoltán és Zsolt megjegyezte, a szüleik mellett a faluból is többen segítik őket, például a fóliasátort ajándékba kapták, valamint most a salátamagokat is, eközben pedig természetesen sokan drukkolnak nekik.

Érdemes is, hiszen ritka manapság a fiatalok körében az ilyen munkavégzés, ráadásul a paradicsom-, az uborka- és a paprikapalántát is saját maguk nevelték.

Szerintük mindez unaloműzésre és kikapcsolódásra is kiváló, élvezettel csinálják, ráadásul közben nyárra jó színük is lesz. Bár mindketten továbbtanulnak most, Zsolt mezőgazdasági technikumot választott magának, míg Zoltánból autószerelő lesz, de a közös kert ennek ellenére megmarad.