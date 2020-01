Uniós szinten is kiemelkedően jó véradók a Csongrád megyeiek

Majdnem 25 és fél ezer véradás volt tavaly Csongrád megyében, ami azt jelenti, hogy száz emberből majdnem heten gondolták úgy, hogy vérükkel segítik a betegek gyógyítását. A tendencia javul, akinek szüksége volt rá, megkapta a neki éppen megfelelő vérkészítményt.

Nagyanyám nem nagyon hagy­­ta el Gyomát, és a házból is ritkán ment ki. Azonkívül, hogy naponta elcsoszogott a boltba, tényleg csak a kertben szöszmötölt, mindig talált magának valamilyen elfoglaltságot. Egyvalamit viszont nem hagyott ki hosszú évtizedekig: a véradást. Nem tudom azóta sem, hogy miért volt neki ez annyira fontos, azon kívül, hogy találkozott a többi öregasszonnyal. Bár ezt megtehette a kisboltban is. Lényeg, hogy amikor kellett, vagy inkább lehetett, ment. Volt is neki egy csomó oklevele, meg ilyen-olyan érme, amivel megköszönték neki, hogy segít. Valószínűleg a hozzá hasonlók miatt van, hogy a mai napig vi­­szonylag sokan adnak vért az országban.

