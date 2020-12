Ünneplőbe öltöznek a Katolikus Ház ablakai

– Advent a megállás, az elcsendesedés, a lelki készülődés ideje. Az idei év megpróbáltatásai közepette különösen fontos alkalmat találni arra, hogy megálljunk a hétköznapi gondok közepette. Észrevegyük a karácsonyra készülődésben rejlő apró örömöket, és mindazt, amiért hálásak lehetünk. Ebben szeretnénk inspirációt adni a Katolikus Ház programjai segítségével – tájékoztatta lapunkat Harmanné Ábrahám Judit.

A Katolikus Ház munkatársától megtudtuk, ismét adventi ablak-kalendáriumot készítenek, már hatodik alkalommal, ezúttal a kezdeményezés kulcsszava az adni.

– Azt szeretnénk bemutatni, hogy mi mindent adhatunk egymásnak, magunknak és Istennek: időt, figyelmet, megértést, megbocsátást, derűt. A sorba még sok-sok adományt illeszthetünk be, amelyeket a Katolikus Ház ablakaiban napról napra láthatnak a Dugonics téren elhaladók. Ahogy telik az idő, minden nap eggyel több gondolatot osztunk meg adventi naptárunk segítségével – tette hozzá.

Aki pedig a lelki készülődés mellett tettekkel is szeretné megélni az idei advent kulcsszavát, azt arra bátorítják, hogy kapcsolódjon be a Segíts odabent! nevű társadalmi szerepvállalásukba. A ház küldetése ugyanis hidat alkotni a társadalom különböző színterei között, ennek jegyében most adományt gyűjtenek a szegedi Covid-osztályokon dolgozóknak. A pénzadománykat KatHáz Közhasznú Nonprofit Kft. 11735005-26052849-00000000 számlaszámra várják. A befolyt összegből eszközöket vásárolnak az ápolóknak és orvosoknak. Fontos, hogy a közlemény rovatban fel kell tüntetni a Covid szót.