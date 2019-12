Ünnepvárás a Szent Istvánban

Az idei utolsó tanítási napon karácsonyi ünnepséget tartottak a vásárhelyi Szent István Általános Iskolában. A műsor azt üzente: ekkor mindenki szereti a másikat, szeretettel közelít hozzá, legyen az családtag, szomszéd, vagy eleségre váró, azt kereső madár.

– Szent karácsony eljött! Nincs olyan ember, akinek a hitet, re­­ményt, örömöt és szeretetet jelképező adventi gyertyákat látva ne a karácsony jutna az eszébe – mondta köszöntőjében Walterné Böngyik Terézia, a vásárhelyi Szent István Általános Iskola igazgatója a pénteki suliünnepségen.

Az intézmény tornacsarnokát megtöltötték az iskolások, akik a harmadikosok kedves mű­­so­­­rát nézhették meg, amely a szentestéről, a karácsonyról szólt.

– Ilyenkor a haragosok is kibékülnek – hangzott el az egyik életképben, amelyek több, az ünnephez köthető szituációt elevenítettek meg. Voltak hópelyhek, szigorú, egyedül élő igazgató, akit leszidott munkatársa meghív magához, feldíszített fenyő és egy kis veréb, akinek a karácsonyfa elmagyarázta, miért aggattak rá fényes, csillogó tárgyakat az emberek. De a szomszéd néninek is segítettek, és a kisfiú is megkapta a nagyon vágyott biciklit.

A diákok között sokan nevettek, de olyan kislány is akadt, aki elszánt arccal énekelte a zá­­ródalt, és közben kicsi ökleivel ütötte a lábát. Közben hallottuk: „A szeretet ünnepén, karácsony éjjelén, valóra válhat minden ál­­munk. A szívünk összetart és szól a dallam, lelkünkből szól most ez a dal”.

Az intézmény diákjai advent időszakában nagyszüleink régi karácsonyának szokásaival, hagyományaival ismerkedtek meg hétről hétre. A könyvtárban berendeztek egy paraszti asztalt, amelyen megjelennek azok a jelképek, amelyek szorosan kapcsolódtak a régi karácsonyokhoz: szalma az asztal alatt, alma, amelyet annyi rész­­re vágtak, ahányan az asztal körül ültek, Luca-napi búza csí­­ráztatása és magvak.

– A betlehemi jászol, Jézus Krisztus születése a feltétel nélküli, tiszta, őszinte szeretetet jel­­képezi. És ez, az odafigyelés, a gondoskodás a legtöbb, amit karácsonykor adhatunk egy­­másnak. A betlehemi jászol csillagának fénye ragyogja be mindenki karácsonyát – kívánta végül Walterné Böngyik Terézia.