Uralták a dobogót a Klúg Péter iskola tanulói szájról olvasásban és szövegértésben

Remekeltek a szegedi Klúg Péter iskola diákjai a hallássérült tanulók versenyén. Az alsósok szövegértésben és szájról olvasásban versenyeztek, az intézmény tanulói három első és egy második hellyel tértek haza.

Minden évben megrendezik hallássérült tanulók számára Sopronban a Hanyvári Pál Kommunikációs Emlékversenyt. A Klúg Péter iskola diákjai évről évre részt vesznek a megmérettetésen, ahonnan mindig remek eredménnyel térnek haza. Idén taroltak: négy tanulójuk, három első és egy második helyet szerzett. – Az egyik évben felsősök, a másikban alsósok számára rendeznek versenyt Sopronban. Most az alsósokkal voltunk, két kategóriában: szájról olvasásban és szövegértésben versenyeztek tanulóink – magyarázta Nusserné Mendler Erzsébet gyógy­pedagógus. A szegedi intézményt a negyedik osztályos Tar Koppány és Kovács Noémi Virág, valamint Tilinkó Kincső és a harmadikos Börcsök Botond képviselte.

Noémi és Koppány azonos pontszámmal lett első

Megtudtuk, tulajdonképpen mind a négy tanulójuk első lett, Noémi és Koppány szájról olvasásban azonos pontszámmal végzett az első helyen, ám holtversenyt nem hirdetnek, így a legnehezebb feladat döntött, ezt Koppány oldotta meg jobban.– Nem voltam szomorú, ennek az eredménynek is örültem, tavalyelőtt első lettem, a lényeg, hogy részt vehettem a versenyen – mondta mosolyogva Noémi. Külön versenyeztek a siketek, nagyothallók és azok, akik integrált iskolába járnak. – Botond a legfiatalabb, ő siket, neki ez volt az első versenye, a többiek már rutinosabbak. Ő már óvodába is hozzánk járt – magyarázta Pfeiffer-Hencz Boglárka, Botond felkészítő tanára. Hozzátette, a versenyen speciális feladatok is voltak és olyanok, amire nem minden gyermek lenne képes.

Támogatják a tehetséges diákokat

Megtudtuk, ugyanaz a tananyag iskolájukban, mint egy normál általános iskolában, a különbség annyi, hogy ők nem ismerik a szavakat hallás alapján, így az írás, olvasás elsajátítására három évre van szükségük, emiatt 10 év alatt végzik el az általános iskolát. Erre a versenyre a legjobbakat választották ki a pedagógusok, külön egyéni órákon gyakoroltak velük.

– Tehetséggondozás ez, főként szövegértés kategóriában, itt szóértelmezést, rejtvényt és rajzos feladatot is meg kellett oldaniuk a diákoknak – magyarázta Pfeiffer-Hencz Boglárka. A diákok felkészítésében részt vett még Vargáné Fodor Ágnes, Héthy Katalin és Böngyikné Zalai Angelika.

Barátságok is köttettek Sopronban

Noémi és Kincső elmesélte, két napot töltöttek Sopronban, nagyon élvezték a versenyt, ahol találkozhattak az ország 8 hallássérült iskolájának diákjaival. Kincső a kaposváriakkal kötött szoros barátságot, Koppány pedig egy budapesti fiúval tartja a kapcsolatot messengeren. – Bekapcsoljuk a kamerát, és jelelünk egymásnak, ám írni is szoktunk – magyarázta a fiú. A versenyt követően kirándulni is voltak, egy vadászmúzeumot látogattak meg. A megmérettetést egy hete rendezték Sopronban, a gyerekekkel az iskolai farsang napján beszélgettünk, elmondták, osztályprodukcióval készültek, a negyedikesek Parisz almáját adták elő, ennek megfelelően Botond Zeusznak, Kincső Erisznek, Noémi mesemondónak öltözött. Nusserné elmondta, a negyedikesek nagyon szeretnek szerepelni, örömmel készültek az előadásra.