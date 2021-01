Út helyett csatatér

Gyakorlatilag járhatatlan a strandtól a Nagyrévig vezető út az üdülőterületen, pedig pár éve még jó állapotban volt.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Az út az üdülőtulajdonosok összefogásával, saját erőből készült 1995 körül: kohósalakból csináltatták meg az útszakaszt, amit tíz év múlva 150 köbméter kaviccsal is beszórtak. A bajok öt-hat éve kezdődtek, amikor egy beruházáshoz homokot szállítottak el a strandról, a nagy munkagépek pedig teljesen „szétnyomták” az utat.

Az önkormányzat két éve felmaratta a kohósalakréteget és lehengereltette az utat, de ez csak rontott a helyzeten.

– Rosszabb lett az út, mint volt. Megáll rajta a víz, és olyan nagy kátyúk vannak, hogy az ember alig bír bemenni rajta, a mély gödrökben leér a kocsi alja – panaszolta az egyik üdülőtulajdonos.

– Anno a vizet is saját erőből vezettük be az üdülőkhöz, ezt az utat is mi magunk építettük. Hordtunk volna rá csempezúzalékot, de az önkormányzat felszólított, hogy nem hozhatjuk ide, megbüntetnek érte. Csak azt szeretnénk, ha kapnánk egy kis segítséget – tette hozzá a férfi.

Egy arra járó kerékpáros arra hívta fel a figyelmünket, hogy a strandhoz közeli útszakasz még jónak számít.

– Én mindennap erre járok, elég körülményes a közlekedés, hogy finoman mondjam. Itt még csak istenes, a Nagyrévnél még rosszabb a helyzet – mondta a biciklis.

Az ügyben megkerestük a mindszenti önkormányzatot is, azonban lapzártánkig nem kaptunk választ kérdéseinkre.