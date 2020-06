Útátadó szakadó esőben

Kitartóan szakadó esőben adtak át csütörtök délután Ásotthalmon négy megújult útszakaszt.

A jelenlévőket Papp Renáta alpolgármester köszöntötte, aki elmondta, a Királyhalmi utcában több mint 400 méter járda újult meg, a Mező és Honvéd utca új burkolatot, az Avar pedig szilárd burkolatot kapott, ami az alpolgármester szerint újabb mérföldkő a település életében. Toroczkai László, Ásotthalom polgármester arra hívta fel a résztvevők figyelmét, hogy egy túra áll előttük, mivel minden helyszínt felkerestek és külön-külön adtak át.

– Ritka alkalom egy város életében is, nemhogy egy nagyközségében, hogy egyszerre négy utcát, illetve járdaszakaszt is át tudunk adni. Ez itt, ahol most állunk, a Szent István parknál régi vágya volt a helyieknek. Ide nem aszfaltburkolatot szerettünk volna, hiszen ez a park Ásotthalom tüdeje, ezért térkőburkolatot kapott. Van benne egy kanyar is, hiszen egy ilyen szép park megérdemel egy romantikus kanyart. Ennél is fontosabb indoka azonban a kanyarnak, hogy található itt egy platánfa, amit nem engedtem kivágni. Ettől is festőibb az utca – fogalmazott a polgármester, majd a kivitelező cég képviselőjével átvágta a nemzetiszínű szalagot.

Mint korábban megírtuk, a beruházások a Magyar Falu program, valamint a Belügyminisztériumtól elnyert támogatásnak köszönhetően mintegy 42 millió forintból valósultak meg.