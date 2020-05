Utazni csak maszkban lehet – Fotók

Villamossal, busszal és vonattal is utazhatunk, a maszkunkat azonban tilos otthon hagyni, hiszen hétfőtől minden tömegközlekedési eszközön kötelező a viselése. Szegeden az utasok jelentős része eleget tesz az új szabályozásnak.

Május negyedikétől a zárt terekben, így a tömegközlekedési eszközökön is kötelező az orr és a száj eltakarása, lehetőség szerint maszkkal, annak hiányában sállal. Mindemellett pedig a védőtávolság megtartása is kötelező.

Hétfőn mi is felszálltunk több villamosra Szegeden, hogy megnézzük, a megyeszékhely lakói mennyire veszik komolyan az intézkedéseket. Úgy tűnt, a szegediek nagy része szabálykövető, de a késő délelőtti órákban még mindig volt néhány olyan fiatal és idős utas, aki nem viselt maszkot, illetve kendőt sem használt az arca eltakarásához.

Például Horváth Dénes sem, aki azt kérte, ne mutassuk arcát, éppen azért, mert akkor nem volt rajta védőmaszk. Kiderült a zsebéből kiesve hagyhatta el napközben, hiszen ő csak az üzletekben, a villamoson és a zsúfoltabb helyeken használja. Elmondta, ugyan nem kedveli a védőeszköz viselését, de szerinte a megelőzés érdekében mindenkinek használnia kell legalább ezeken a helyszíneken.

Találkoztunk viszont egy házaspárral, akik szerint mindenhol kötelezővé kellene tenni a maszkviselést a saját és az embertársaink egészsége érdekében. Juhász János és felesége hosszú hetek óta most mozdult ki először, viszont csakis maszkban mennek mindenhová, amit a feleség varrt az egész családnak.

Majó-Petri Zoltán, a Szegedi Közlekedési Társaság ügyvezetője kiemelte, a kollégái visszajelzése szerint már kora reggel 70-80 százalékos volt a maszkviselés aránya a villamosokon és a trolikon, abban bízik, hogy ez minél előbb eléri a 100 százalékot. Hozzátette, ők büntetést nem szabhatnak ki azért, ha valaki nem tesz eleget a szabálynak, hiszen az ellenőrzés a rendőrség feladata.

A Volánbusz összes helyközi és helyi járatán, valamint a MÁV vonatain is kötelező a száj és az orr eltakarása hétfőtől, illetve a másfél méteres védőtávolság betartása is. Azért, hogy az utóbbi szabályt az utasok be tudják tartani, naponta háromezernél is több szerelvényt indít a vasúttársaság.