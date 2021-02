Útfelbontás és építkezés nehezíti a közlekedést

A bevezető utakon már nagy a mozgás, és a külső körutakon is erősödik a forgalom.

Az Algyői úti lámpánál hosszú a sor, és egyre több az autó a József Attila, a Csongrádi és a Kossuth Lajos sugárúton, a Budapesti körúton, illetve az Etelka soron, a Csillag téri körforgalomban és annak vonzáskörzetében.

A nagykörút is be van már sűrűsödve, de gond nélkül járható. A Dugonics illetve Aradi vértanúk tere lassan megtelik, de mozgalmas a Boldogasszony sugárút, ugye az elején az iskola körül van ilyenkor káosz, valamint sűrű a Szent Ferenc utca és a Szabadkai út is. A Szőregi, Makai út befele tartó oldala be van lassulva, a hídak előtt is sorok vannak, leginkább a Vedres utca és a Székely sor igényel türelmet.

A hidak közül egyelőre a Belvárosin lassabb az átjutás, de egyre többen vannak a Bertalan hídon is. Szent Ferenc utcában egy útfelbontás nehezíti a közlekedést, Bakay Nándor utcában még mindig egy sávra szűkül a forgalom az építkezésnél.