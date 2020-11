Útfelújítás: lenne feladat Vásárhelyen

A város közpénzből fenntartott online hírportálja összegyűjtötte, hogy 2019-től Hódmezővásárhelyen több mint 21 ezer négyzetméter út újult meg. Cseri Tamás képviselő szerint nevetséges, hogy úgy „kozmetikázzák” a számokat, hogy az útfelújítást négyzetméterben számolják, mert sokkal jobban hangzik, mint ha kilométerben adnák meg.

A korábbi közgyűlés 2018 tavaszán fogadta el a Járható Vásárhely programot, amiben csaknem 1 milliárd forintból 53 utca és 24 forgalmas járdaszakasz rekonstrukciója történt volna meg. A projekt nem teljesült.

Jövőre is lesz néhány utca

– 2018-ban is az anyagiak hiányoztak, hogy minden utcát felújítsunk, azóta, ahogy a lehetőségeink engedik, több utca is új burkolatot kapott – válaszolta megkeresésünkre Márki-Zay Péter polgármester.

– Idén is volt néhány ilyen jellegű beruházás, például a Klau­zál utca vízelvezetése a Klauzál közben, a Tóalj utca és a Szántó Kovács utca felületjavítása és a Márton utca is elkészült (utóbbi a tram-train beruházás révén, nem a város beruházásaként – a szerk.). Szépen haladunk előre, biztos, hogy jövőre is lesz egy-két utca, amit fel fogunk újítani, de ezek még nincsenek kijelölve – mondta a polgármester.

TOP-forrásban reménykednek

Elismerte, nem szerencsés négyzetméterben megadni a fel­­újításokat, hiszen nem mindegy, hogy 3, vagy 6 méteres utak­­ról van szó. Kiemelte, a felújítás a város költségvetéséből nem megy, TOP-os forráshoz szeretnének jutni. Ha megkapja Vásárhely, ami jár neki, akkor meg tudják oldani az utcák felújítását – hangsúlyozta.

Cseri Tamás fideszes önkormányzati képviselő nem elégedett az elmúlt két évben elkészült útfelújítások mennyiségével.

Cseri: Ezzel nem lehet dicsekedni

– Márki-Zay Péter nem hajtotta végre az általunk kért Járható Vásárhely programot. Kevés út újult meg. Az pedig nevetséges, hogy a város médiája ezt négyzetméterben számolta. A városvezetés és a hírportálja is tudja, hogy ezzel a teljesítménnyel nem lehet dicsekedni. Lehet, hogy ezért találták ki azt, hogy négyzetméterben adják meg, mert úgy jobban hangzik. Ha így haladunk, elképzelhető, hogy jövőre már négyzetcentiméterben kapjuk az aszfaltozási adatokat, mert akkor még nagyobb szám jön ki – mondta.