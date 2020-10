Több száz millióba kerülne az útfelújítás Algyőn

Rendesen ráférne már a felújítás Algyő legforgalmasabb útszakaszára, de az önkormányzat tehetetlen, hiszen állami tulajdonú az út. Hiába vennék át a tulajdonjogot, több száz millió forintba kerülne a munka.

Évek óta húzódik az algyői ön­­kormányzat és a Magyar Köz­­út Nonprofit Zrt. között az állami tulajdonú Kastélykert utca és a Vásárhelyi utca útfejlesztése, jelentős előrelépés azonban mégsem történt. Idén néhány tíz méteren aszfaltoztak a templomkanyarban, de ez nem elegendő ahhoz, hogy a főutca megfelelően járható legyen.

– Négy kilométernyi utat kellene megjavítani, de bárhogy és bárhol próbálkoztunk, eddig mindig falakba ütköztünk. A Közút azt is javasolta, hogy vegyük át önkormányzati tu­­lajdonba, és fejlesszük pá­lyázatokból, de mivel ez több száz millió forintos beruházás lenne, így nincs rá pályázati lehetőség – mondta Molnár Áron polgármester.

– Úgy éreztem, hogy a polgármesteri és a képviselő-testületi akarat nem elég, ezért most aláírást gyűjtünk a lakosság körében – jegyezte meg lapunknak a polgármester.

A településvezetőtől megtudtuk, folyamatosan érkeznek hozzájuk lakossági panaszok az út kapcsán, ezért is bíznak abban, hogy legalább ezer-kétezer aláírást sikerül majd összegyűjteniük. Azt re­­mélik, hogy ez majd a döntéshozók figyelmét is felhívja arra, hogy szükséges forrást elkülöníteni az algyői útra. Megtudtuk, az önkormányzatnak kész tanulmányterve van a beruházásra.

Megkerestük a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t is az ügyben, akik válaszlevelükben azt ír­­ták, hogy teljes körű felújítási munkákat külön elrendelés és erre dedikált útfelújítási programok alapján valósíthatnak meg, az egyes útszakaszokra vonatkozóan javaslattételi le­hetőségeik vannak.

Mivel a Vásárhelyi és a Kastélykert utcák az állami közúthálózat szempontjából hálózati szerepet nem töltenek be, ezért korábban felajánlották az átadás lehetőségét az önkormányzat számára, amelynek így lehetősége nyílna a felújítást pályázati forrásból vagy saját költségvetéséből finanszíroznia – tették hozzá.

Beszámoltak arról is, hogy nyáron a Kastélykert utcának több részén is aszfaltozást vé­­­­­geztek, valamint lokális ja­­­vítások, táblacserék és burkolatjelfestési munkák is megvalósultak.