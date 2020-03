ÚtOn: A belvárosban már dugó van

A legfrissebb közlekedési hírek.

Reggeli forgalom: Erősödik a forgalom a városban, a bevezető utakon elsősorban befelé. A sugárutak szinte mindegyikén sok az autó, a külső körutakon is mindkét irányban, de egyelőre folyamatosan lehet haladni. A Budapesti körút, illetve a Csillag tér vonzáskörzete sűrű, az Etelka soron és a Felső Tisza parton is végig sok a jármű. A nagykörúton elég erős a forgalom, főleg a Rómain és a Mars tér körül, a Tisza Lajos körúton szintén, ott a főbb csomópontok máris torlódnak, leginkább az Aradi tér és környéke, de sűrű már a rakpart klinikák

felőli vége is. Újszegeden a Makai, Szőregi út befele tartó oldala végig van autóval, a Temesvári körút, valamint a hidakra vezető utcák mindegyikében egyre hosszabb sorok vannak, a hidakon lassan lehet haladni – írja a Rádió Taxi 3 munkatársa.