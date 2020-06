ÚtOn: A lezárás miatt megnőtt a móravárosi forgalom

Voltak, akiknek meglepetést okozott a Bajai úti átjáró lezárása.

Ahogy ígérték, 16 órakor lezárták a Bajai úti átjárót, így van ott egy kis forgolódás azoknak, akik nem tudták. Emiatt a Szabadkai út és a Dorozsmai út forgalma is jelentősen megnőtt, valamint a Móravárosi körúton is jóval több az autó. A Tisza Lajos körút végig be van dugulva, a belváros szintén – közölte a Rádió Taxi Három munkatársa.