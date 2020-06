ÚtON: A Tisza a városba szorította a rakpart forgalmát

Egyre több a jármű a körutakon.

A körutakon, sugárutakon egyre több a jármű, a Belvárosi híd már tele van a belváros felé kicsi sorok vannak az Újszegedi oldalon. A Csillag térnél, Aradi vértanúk terénél, Dugonics tér környékén mér sűrűsödik a forgalom. A rakpart lezárása miatt a kiskörúton valamint a nagykörúton is többen vannak. Mars térnél is kicsit sűrűbb a forgalom, valamint a Kossuth Lajos sugárúton is kifelé- befelé tele vannak a sávok. Az Algyői út, Dorozsmai út befelé élénk a forgalom, de a Szabadkai úton is sokan vannak. A sugárutak jól járhatóak. A Parkolás már most sem egyszerű, vadászni kell a helyeket.