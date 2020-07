Péntek délutáni csúcs van a belvárosban.

Dugonics térnél minden be van dugulva, Somogyi utca, Oskola utca úgyszintén tele van. Sokan vannak a Boldogasszonyon, Aradi téren, Szentháromságon is. Körutakon, sugárutakon sokan vannak, az eső miatt kisebb – nagyobb tócsák vannak, amik miatt lassabb a haladás. Hidak is tele vannak, de lehet haladni.

József Attilán most is mindkét irányban van elég jármű csak úgy mint a Kossuth Lajoson. Csillagtérnél is torlódik a Lugas utca felőli rész, töltés tetején a lámpás irányítás miatt.