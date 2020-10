ÚtOn: Baleset a Bajai úti átjárónál

Erős a forgalom a városban, a sugárutakon van bőven autó, és a külső körutakon is mindkét irányban.

A Bajai úti átjárónál nemrég baleset történt, torlódással és teljes útzárral kell számolni az érintett szakaszon.

A nagykörút is egyre zsúfoltabb, csak úgy a Mars tér környéke. Tarján főbb csomópontjai szintén tele vannak, ugyanígy a belváros is. A Retek és Róna utca sarka még zárva, egyik irányból se lehet kanyarodni. Az Aradi tér, Dugonics tér, Szabadkai út, Szent Ferenc utca, Zrínyi és Híd utca mindegyike tele van járművel. Újszegeden a Makai, Szőregi út befele tartó oldala van tele, a Temesvári körút, valamint a hidakra vezető utcák mindegyikében is csak nőnek a sorok.

A látási és útviszonyok nem túl kedvezőek, érdemes kiemelt figyelmet fordítani a világításra, a követési távolságra, zebrákra és kerékpárutakra egyaránt.