ÚtOn: Belassult a forgalom a Belvárosban

Máris sokan közlekednek a bevezető utakon, külső körutakon, sugárutakon egyaránt, de egyelőre viszonylag jól lehet haladni.

A Víztorony tér környékén, a Csillag téri körforgalomban eléggé sűrűsödnek, a Szillérin és a Felső Tisza parton szintén. Sok az autó a rakpart klinikák felé vezető oldalán, illetve a Tisza Lajos körúton is, főleg az Anna kút, az Aradi és Dugonics tér magasságában. Itt a sugárutak elején is vannak bőven, és most már be van lassulva a Boldogasszony sugárút, valamint a belvárosi utcák is, úgy mint a Zrínyi, Kelemen, Híd utca és a Stefánia. Újszegeden szokás szerint nagy a mozgás, a Szőregi úton összefüggő a sor. Egyre nehezebb haladni a Bérkert utcán, a Temesvári körúton, a Népkert soron, Székely soron, Vedres utcán, a Belvárosi hídon már javában araszolgatni kell – jelentette a Rádió Taxi Három munkatársa.