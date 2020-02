ÚtOn: Csőtörés miatt nagy a torlódás

Több helyen torlódás van, megteltek a hidak, araszolva lehet haladni.

Reggeli helyzetjelentés: Máris tele vannak az utak. Rókusi körúton a rókusi víztoronynál csőtörés van, ezért már komoly a torlódás, a Vértói útig áll a sor. Sokan vannak Budapesti körúton is a Csillag térnél torlódik a forgalom főleg a Lugas utca felől. Sokan vannak a Szilléri sugárúton, Felső Tisza parton, valamint a rakparton is. Nagykörúton folyamatos a haladás, Mars térnél van egy kisebb fennakadás. Kiskörúton viszont már végig lépésben halad a forgalom, Dugonics térnél, Hősök kapujánál már szintén nagy torlódás van. Tele van a Kelemen utca, Aradi tér is. Hidak megteltek, Hidak előtt az újszegedi részen hosszú sorokban araszolnak a járművek. Rókusi körúton koccanás történt. Bevezető fő utakon sokan tartanak a város irányába – jelentette a Rádió Taxi 3 munkatársa.