ÚtOn: Felbontások akadályozzák a közlekedést

Mozgalmas a Csillag téri körforgalom, az Etelka sor, a Retek, Rózsa, Hajós utca, Szilléri sugárút, és a Felső Tisza part is.

Sokan vannak a bevezető utakon, külső részeken, sugárutakon, főleg a József Attilán és a Kossuth Lajoson.

Felbontások akadályozzák a közlekedést a Retek-Róna sarkon, a Víztorony téren, Szilléri sugárút-Dankó-Hajós utca kereszteződésében, ahol a sávszűkületek, terelések kiemelt figyelmet igényelnek.

A nagykörúton is erősödik a forgalom mindkét irányban, főleg a Bécsi, Párizsi, Római szakaszokon. Sok az autó a Mars tér körül, az Aradi vértanúk terén, a Boldogasszony sugárúton, a Szabadkai úton, de a hídfeljárók utcáiban is már sorok alakulnak. Lassan megtelik a Széchenyi tér, a Híd utca, a Stefánia, Újszegeden a Székely és Népkert sor, Vedres és Bérkert utca, illetve a Makai, Szőregi út befele tartó oldala is végig van autóval.