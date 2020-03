ÚtON: Fennakadás nélkül lehet haladni a városban

A legfrissebb közlekedési információk.

Van mozgás az utakon, leginkább a főutak forgalmasabbak, tehát a bevezető utak, a körutak, sugárutak, illetve a hídfeljárók utcái, de abszolút folyamatosan lehet haladni mindenfelé. Azok a csomópontok, amik máskor reggelente torlódnak, most fennakadás nélkül járhatóak, hosszabb sorok nem igazán alakulnak sehol. A hidakon is jól át lehet jutni, összességében tehát említésre méltó közlekedési helyzetről nem tudunk. Viszont sok minden megváltozott körülöttünk, a feszültség, a türelmetlenség a vezetésre is kihat, fokozottan figyeljünk az útra, egymásra, hogy ne tetézzük a bajt olyasmikkel, amiket el is kerülhetünk.