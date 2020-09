ÚtON: iskolakezdés, eső, sok autó az utakon

Legfrisebb közlekedési hírek Szegedről.

Iskolakezdésre menetrendszerűen jött az eső is, többen vették elő az autót, mint eddig. Sokan vannak a bevezető utakon, külső részeken, sugárutakon, főleg a József Attilán és a Kossuth Lajoson.

A szépen felújított Csillag téri körforgalomba is visszatért a pörgés, de mozgalmas az Etelka sor, a Retek, Rózsa, Hajós utca, Szilléri sugárút, Felső Tisza part is. A nagykörúton is erős a forgalom, sőt a Csongrádi sugárút kereszteződésében mind a Brüsszeli, mind a Berlini körút felől a külső sávokat kibólyázták valamilyen oknál fogva, ez lassítja a haladást.

Sok az autó a Mars tér körül, az Aradi téren, a Szabadkai úton, de a hídfeljárók utcáiban is kisebb-nagyok sorok alakulnak, mindkét hídon elég erős a forgalom.

Vegyék figyelembe az időjárás okozta látási és útviszonyokat, hogy ne történjen baj.