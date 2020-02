ÚtOn: Kerékpárost gázoltak a Csongrádi sugárút és Makkosházi körút sarkán

A legfrissebb közlekedési információk.

17:10: Legfrissebb információink szerint kerékpárost gázoltak a Csongrádi sugárút és Makkosházi körút sarkán.

Délutáni helyzetjelentés: Egyelőre nem olyan vészes a délutáni forgalom, a legtöbb helyen jóllehet közlekedni. A Rókusi, Makkosházi körúton vannak talán a legsűrűbben, de Újszegeden a Népkert sor és a Bérkert utca is elég mozgalmasak, illetve a Szőregi út kifelé.

Délelőtti helyzetjelentés: Beindult az élet az utakon, külső részeken, Vásárhelyi Pálon, Rókusi, Makkosházi körúton máris sokan vannak. A sugárutakon is erős a forgalom, a József Attilán a befele tartó oldalon egyre hosszabbak a sorok, csak úgy a Kossuthon, Kálvárián, illetve a Szabadkai úton. A nagykörúton is sűrűsödnek, főleg a Római és Brüsszeli szakaszán, de a Mars tér környéke

is jól áll. Sok az autó a Rózsa és a Retek utcán, a Csillag téren, Szilléri sugárúton, a Felső Tisza parton. A Dugonics, illetve Aradi tér szintén kezdenek megtelni, de ugyanez a helyzet a belvárosi utcákkal, hídfeljárókkal egyaránt. Újszeged is mozgalmas, Makai, Szőregi, Bérkert utcán máris sokan közlekednek, és sorok vannak a Temesvári körúton, Székely és Népkert soron. Az új híd egyelőre lendületesebb, de a belvárosin megkezdődött az araszolgatás a Szeged felé haladóknak.