ÚtON: Délután zárják le a Bajai úton a vasúti átjárót

A legfrissebb információk a szegedi forgalomról.

A városba vezető utakon, külső körutakon, és szinte mindegyik sugárúton egyre több a jármű, a főbb csomópontokon kisebb-nagyobb sorok vannak a lámpáknál. A Római körúton, a Mars tér körül, illetve a Bécsi körúton is van bőven autó. Tarján, illetve a Felső Tisza part is el van látva járművel, Csillag tér, Retek utca, Szilléri sugárút szintén. Sűrű a rakpart klinikák felőli vége, és a Tisza Lajos körút forgalma is. Anna kút, Dugonics tér, Aradi tér máris tele van, csakúgy a Zrínyi, a Híd utca, és a Stefánia.

Újszegeden is van mozgás, a Belvárosi hídon már lassabb a haladás. Bár ez még nem aktuális, de

ma délután 16 órától lezárják a Bajai úti vasúti átjárót,

tehát az elkerülőt kell majd használni néhány napig.