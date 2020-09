ÚtOn: Nőnek a sorok városszerte

Erősödik a forgalom a városban, de eddig egy fokkal jobb a helyzet a tegnapinál.

A sugárutakon van bőven autó és a külső körutakon is mindkét irányban. A nagykörúton máris erős a forgalom, amit jelentősen lelassít a Csongrádi sugárút kereszteződésében ásott kráter, így a Brüsszelin a Mars tér fele menő külső sáv lezárva, a Berliniről pedig csak egy sávon lehet balra kanyarodni.

A Lugas utcai átjáró is egy sávon járható, itt is sorokra és lassabb haladásra kell számítani. Nehézkes már az Aradi tér környéke, a Boldogasszonyon is egyre hosszabb a sor.

Újszegeden a Makai, Szőregi út befele tartó oldala van tele, a Temesvári körút, valamint a hidakra vezető utcák mindegyikében is csak nőnek a sorok, főleg, hogy koccanás történt a belvárosi híd újszegedi lábánál.