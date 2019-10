ÚtON: Már megint hat balesetnél tartunk, teljes útzár az Etelka soron

Hatalmas a dugó az Etelka sori lezárás miatt. Petőfitelepen a töltésig áll a sor.

17.32: Baleset történt Ferencszálláson, a Szegedi utca 28. előtt. A helyszínen félpályás útzárra számítsanak az arra közlekedők, két órán át is tarthat a helyszínelés.

17.18: Két autó ütközött a Dorozsmai út 1. előtt, torlódás, útlezárás nincs a helyszínen.

16.58: Baleset történt az Etelka sor 1. előtt, a helyszínelés ideje alatt teljes útzár van érvényben. Rendőrök terelik a forgalmat – jelezte arra járó kollégánk. A Csillag tértől a Csap utcáig beállt a forgalom, hatalmas a dugó, ahogy a Göndör sornál is – olvasónk szerint ezeken a részeken is elkelne a rendőri irányítás. A Rádió Taxi Három munkatársai is jelezték, hogy a forgalmat a Lugas utca felé terelik, ezért azon a részen óriási dugóra kell számítani.

15.12: Két autó ütközött Székkutason, a József Attila utca 32. előtt. Torlódás, útlezárás nincs a helyszínen.

14.44: A Kálvin tér-Madách utca sarkán biciklist gázoltak, a mentők és a rendőrség a helyszínre tartanak – jelezte negyedórája a Rádió Taxi Három munkatársa. A rendőség mobil útinformációs rendszere, a RUTIN tájékozztatása szerint a Kálvin tér 7. előtt történt a baleset, torlódás várható. A helyszínen fokozott figyelemmel közlekedjenek!

14.38: Két autó ütközött a Szőregi út 62. előtt. Torlódás, útlezárás nincs a helyszínen.

10.23 – A Szentháromság elején lerobbant egy busz a lámpa előtt, most már a Vitéz utca is be van dugulva miatta.

Korábban írtuk:

Szőregi úton a befelé jövőknek már lassabb haladásra kell készülni, de sokan vannak a Temesvári körúton, Bérkert utcán, valamint a Fő fasoron is.

Hídfeljáróknál már sorok vannak, belvárosi hídon lépésben lehet haladni. Bertalan hídon viszonylag most még lendületes a haladás, Szegedi oldalon a lámpánál van egy kissor. Csillagtér környéke minden irányból torlódik! Sokan vannak a Felső Tisza parton, Rakparton klinikáknál, hősök kapujánál már torlódás van. Dugonics tér környéke is minden irányból belassult. Nagykörúton is lámpától-lámpáig ér a sor szinte végig, de a külső körúton is sokan vannak. Makkosházi körúton a Csongrádi sugárúti lámpa előtt felmarták az utat. Hajnóczy utcában gallyaznak nem lehet használni. József Attilán, Kálvárián befelé vannak többen, Kossuth Lajoson minden sáv tele van.