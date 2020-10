ÚtOn: Rendőri irányítás a Csongrádi sugárút és a Brüsszeli körút kereszteződésében

Tele vannak a körutak, sugárutak – írja a Rádió Taxi Három munkatársa.

A Szőregi úton kiér a sor egészen Szőregig, de tele van a Temesvári körút, a Fő fasor, a Bérkert utca, valamint a Székely sor, Vedres utca, Népkert sor és persze a Belvárosi híd is.

Sajnos a Bertalan hídon is végig ér a sor Szeged irányába, illetve tele van a Római körút is. Sokan vannak a Csillag térnél, valamint a Szilléri sugárúton is. A Hajós utcából nehezen lehet kikanyarodni végig áll a sor.

Kritikus rész még a Retek utca, itt több helyen is munkálatok nehezítik a közlekedést és ez a helyzet a Budapesti körúton a Víztorony térnél is.

A József Attilán befelé végtelen a sor, de sokan vannak a Kossut Lajoson kifelé – befelé, illetve a Kálvárián befelé. Dugonics tér minden irányból torlódik, valamint az Aradi vértanúk tere is. A Boldogasszonyon, Szentháromságon az iskolák előtt vannak fennakadások.

A Mars térnél van még torlódás mindkét irányból. A Csongrádi sugárút -nagykörút sarkon forgalmi rend változás van, minden irányból sávok vannak lezárva, mivel a vízmű karbantartást végez. Rendőri irányítással próbálják segíteni a haladást.