ÚtON: Sehol nem torlódik Szeged

A legfrissebb közlekedési információk.

Teljesen jól lehet közlekedni a városban. Azokon a csomópontokon, amiket máskor torlódás jellemez, most is van mozgás, de lendületesen lehet

haladni. Így például a lámpás körforgalomnál, a Budapesti körúton, Csillag téren, Mátyás téren, Szabadkai úton. A Mars tér környéke is nyugodtabb, ott inkább a buszok miatt erősebb a forgalom. Sűrűbben vannak az Aradi tér körül, a Híd utcán, illetve a hídfeljárók környékén,

de kígyózó sorok nincsenek. Újszeged is szellősebb, az ilyenkor megszokotthoz képest szinte folyamatosan lehet haladni a hidakon.