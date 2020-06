Rengeteg autó van az utakon, lassú, de folyamatos a haladás.

A Tisza Lajos körút teljes hosszában tele van, az Aradi tér, Dugonics tér környéke pedig eléggé torlódik. A Párizsi körút is szinte végig be van állva, rengeteg az autó. A külső részeken is vannak bőven, de folyamatos a forgalom.