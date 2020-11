ÚtON: Torlódik a forgalom a Víztorony térnél

A legfrissebb közlekedési információk!

A bevezető utakon már nagy a mozgás, és a külső körutakon is erősödik a forgalom, de teljesen jól lehet haladni. Egyre több az autó a József Attila, a Csongrádi és a Kossuth Lajos sugárúton, illetve az Etelka soron, a Csillag téri körforgalomban és annak vonzáskörzetében. A Szilléri sugárúton változatlan a helyzet, a felmart részen lassan lehet döcögni, a Hajós utca sarkánál pedig figyelmesen kell kerülgetni az akadályokat.

Kapcsolódó cikkek Káosz van Felsővárosban

A Víztorony téri felbontás egy részét leaszfaltozták, a másik felén még dolgoznak, tehát torlódásra kell számítani. A nagykörút is be van már sűrűsödve, de fennakadások nélkül járható. A Dugonics

illetve Aradi vértanúk tere lassan megtelik, de mozgalmas a Boldogasszony sugárút, a Szent Ferenc utca és a hídfeljárók is. A Szőregi, Makai út befele tartó oldalán többen vannak, de elég jól lehet

haladni. A hidak közül egyelőre a Belvárosin van egy kis lassulás. – tájékoztatta szerkesztőségünket a Rádió Taxi Három munkatársa.