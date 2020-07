ÚtON: Vannak fennakadások, de jól lehet közlekedni a városban

A legfrissebb közlekedési hírek.

Élénk a forgalom mindenfelé. Bevezető fő utak, körutak, sugárutak jól járhatóak. Több helyen nehezíti a közlekedést útjavítás, például a Csillag térnél, aminek következtében forgalmi rend változás van a Szamos utcában, Fecske utcában, Csaba utcában. Ezekben az utcákban a parkolási rend is változott.

Kossuth Lajos – Párizsi körút sarkon is dolgoznak, itt továbbra sem lehet a Párizsiról a Kossuthra kanyarodni, valamint csak egy sávon mehetünk egyenesen a híd irányában.

Stefánián is dolgoznak, itt a sávszűkületek okoznak némi fennakadást, lassulást. A Népkert sor és a Temesvári körút sarka sem készült el, ez is lassítja a haladást valamint torlódást okoz az is, hogy cserélik a jelzőlámparendszert! Hidak jól járhatóak! Kicsi torlódás van a Dugonics térnél, illetve az Aradi térnél, valamint a Mars térné. – tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársától.