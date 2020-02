ÚtOn: Zsong a város, mérnek a Párizsi körúton

Zsong a város, máris sokan vannak a bevezető fő utakon, Szőregi úton már torlódik a körforgalomnál, József Attilán is ki ér a sor az Algyői útig, Kossuth Lajoson minden sáv tele van, Kálvárián a befelé jövök araszolnak.

Reggeli helyzetjelentés: Körutakon jó tempóban lehet autózni, kiskörúton a Dugonics térnél és a Hősök kapujánál viszont már torlódás van. Boldogasszonyon az iskolák előtt kell vigyázni a ki szálló gyerkőcökre. Felső Tisza parton, rakparton is egyre hosszabbak a sorok. Hidakon is most már csak araszolás van, illetve sorok vannak a hidak előtt. Tele van a Temesvári körút, Székely sor, Népkert sor, Bérkert utca.

Traffipax dolgozik a Párizsi körúton és a Bajai út elején – jelentette a Rádió Taxi Három.